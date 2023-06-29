Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был предельно краток, отвечая на вопрос относительно правового статуса частных военных компаний. Он заявил, что пока четкой позиции нет. В Госдуме ранее сообщили, что работа идет. Однако депутаты всячески дают понять, что торопиться они не намерены. В лучшем случае какие-то наработки не следует ждать раньше осени. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, напротив, считает, что проблема не терпит отлагательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Решения нет, есть обсуждение, оно будет продолжаться — таков официальный комментарий Кремля. Также незаметно, чтобы Госдума проявляла большой энтузиазм, немедленно отложила все дела и занялась бы этим вопросом. Хотя в нижней палате есть ряд законопроектов на тему регулирования деятельности частных военных компаний.

Понять причину такого положения дел особого труда не составляет. Не хочется сейчас об этом говорить — ЧВК нынче в опале. С глаз долой — из сердца вон. Вот улягутся страсти, успокоится ситуация, тогда теоретически можно и обсудить. Если, конечно, возникнет такая необходимость. Впрочем, нужно ли это? Ведь ясно сказано: заключите контракты с Минобороны, технику сдайте и служите дальше. Что-то такое создается в Белоруссии. Но в данном случае к делу это отношения не имеет.

Собрав воедино все юридические познания, несложно прийти к выводу, что суть ЧВК в том, что это именно частная военная компания, а не частная армия с отдельным командованием и бронетехникой. А если так, то должен быть юридический адрес, бухгалтерия, налоги нужно платить. Иными словами, ЧВК должны иметь все то, что присуще субъектам хозяйственной деятельности. Именно так работают коллеги из частных охранных предприятий. По крайней мере, должны так работать по закону.

Но почему-то так не происходит. Для справки: законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» вносился — внимание — аж четыре раза (в 2012, 2014, 2015 и 2018 годах). Его суть в том, что деятельность ЧВК подлежит лицензированию, и руководит всем этим Министерство обороны. Оно же определяет круг обязанностей — направляет, распределяет.

Казалось бы, что может быть проще? Так возьмите и примите, у нас это быстро делается — сутки и готово. О чем здесь, собственно, дискутировать? Но вот приходится уже в который раз озвучивать прописные истины. Прозрачность любой деятельности — это гарантия, страховка от правонарушений или, того хуже, чрезвычайных событий.

Но нет. Все профильные ведомства все четыре раза были против, и сейчас тоже заметно, что нет особого желания все это рассматривать. Честно говоря, непонятно, зачем собственными руками создавать себе же проблемы, причем серьезные. Это ведь не только ЧВК касается. Положа руку на сердце, ведь часто такое случается: физически предприятие есть, а по документам его как бы и нет. Но тогда нечего удивляться, что где-то миллиард-другой потерялся. Кажется, что уже никто и не удивляется.

Но, как бы наивно это ни звучало, порядок нужен. Его отсутствие отрицательно сказывается на поступательном движении государства к большим свершениям. Нынче каждый школьник знает: теневая экономика — это плохо. Но вот вроде бы победили это зло. Однако если вдруг в тени оказываются военные компании — это из ряда вон выходящий случай. И вот так и лезут в голову крамольные мысли: значит, все это кому-то выгодно. А если так, пришло время все исправить ради общего-то блага и как минимум ускорить обсуждение сути проблемы, дабы не тянуть и вывести ЧВК из тени к свету.

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