Двух игроков ярославского «Локомотива» выбрали на драфте в НХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев и форвард Даниил Бут выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. Церемония драфта прошла в Нэшвилле в ночь на 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Симашев

Фото: ХК Локомотив Дмитрий Симашев

Фото: ХК Локомотив

Дмитрий Симашев стал первым из россиян, кого выбрали на нынешнем драфте НХЛ. «Аризона Койотиз» забрала ярославца под №6, Даниил Бут был выбран этим же клубом под №12. Оба хоккеиста заявили, что намерены исполнять контрактные обязательства перед «Локомотивом», а за океан отправятся по завершении своих контрактов в Континентальной хоккейной лиге.

Оба игрока дебютировали в КХЛ в минувшем сезоне, причем Симашев стал первым хоккеистом 2005 года рождения, сыгравшим в лиге. На счету защитника пока нет результативных баллов за «Локомотив», а вот Даниил Бут уже отметился в КХЛ двумя заброшенными шайбами.

Андрей Иванов