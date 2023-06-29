Жители Воронежской области ежедневно тратят 1 млрд рублей на безналичные расчеты

В среднем за день в Воронежской области совершается 2 млн безналичных оплат на общую сумму в 1 млрд руб. Такие данные приводят в пресс-службе регионального отделения Банка России.

За первый квартал 2023 года, по данным регулятора, в регионе 154 млн раз воспользовались картами для безналичного расчета за покупки и услуги. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2022 года, отметили в финорганизации.

По сравнению с первым кварталом 2022 года количество платежных карт в Воронежской области увеличилось на 15% и составило 5,5 млн штук на 1 апреля. На территории региона на начало апреля работало более 2 тыс. банкоматов и почти 60 тыс. платежных терминалов. Сервис «Наличные на кассе» доступен примерно в 600 точках региона, преимущественно на заправках и в магазинах.

Валерия Розбот

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