Дорогу к одной из крупнейших пещер в Башкирии отремонтируют за 5,2 млн рублей

Администрация Салаватского района выбрало подрядчика для ремонта дороги к Лаклинской пещере, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Строй-прогресс». Работы будут выполнены за начальную цену — 5,2 млн руб. Их профинансирует местный бюджет.

Согласно аукционной документации, работы надо выполнить до ноября. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 0,3 км.

ООО «Строй-прогресс», согласно «РБК Компании», зарегистрировано в июне 1999 года в Уфе. Учредителями являются Татьяна Чанышева и Ринат Гараев. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Прибыль за прошлый год составила 2 млн руб., выручка – 293 млн руб.

Лаклинская пещера расположена в 1,3 км западнее села Лаклы. Является крупнейшей пещерой в северо-восточной части Башкирии, памятник природы. Образовалась в нижнекаменноугольных битуминозных известняках визейского яруса, возраст которых – более 300 млн лет. В пещере обитают летучие мыши.

Венера Хисамова

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