Турнир «Терра Башкирия 2023» в Уфе обойдется в 19,4 млн рублей

ГАУ «Центр компетенции Башкирии по коневодству и конному спорту «Акбузат» заключило контракт на организацию и проведение конноспортивного турнира «Терра Башкирия 2023» в Уфе с директором благотворительного фонда «Милосердие» имени Ильмиры Харисовой Георгием Разумным, сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 20 млн руб. заключен за 19,4 млн руб.

Услуга должна быть оказана до 15 октября. Турнир пройдет на ипподроме «Акбузат» в восемь этапов. Победитель аукциона должен, в частности, организовать съемки ТВ-передач с турнира, разработать сценарий развлечения детей, пригласить на два отборочных этапа и финальный артиста.

Майя Иванова

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