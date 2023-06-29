В поликлиниках Челябинской области откроют бесплатные кабинеты психологов

С июля в поликлиниках Челябинской области откроются кабинеты психологической помощи. Специалисты будут принимать пациентов бесплатно, по полисам обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По словам главного внештатного медицинского психолога минздрава области Анастасии Новохацки, обращение в такие кабинеты возможно при проблемах во взаимоотношениях с близкими, переживании стрессовой или кризисной ситуации, проблемах с настроением. «Медицинские психологи помогут в мотивировании к соблюдению рекомендаций врача, выполнению рекомендаций по изменению физической нагрузки или диеты, а также адаптироваться к изменениям образа жизни при проблемах со здоровьем»,– говорит специалист.

При необходимости психолог сможет назначить дополнительную консультацию других врачей. С июля кабинеты откроются в 19 медицинских учреждениях Челябинской области. Среди них ОКБ №3, ГКБ №№1, 5, 6, 9, 11, поликлиники №5 и №8 в Челябинске, областная больница в Сатке, горбольница имени Г.И. Дробышева в Магнитогорске, районный больницы в Карталах, Верхнеуральске, селах Фершампенуаз, Варна, поселке Увельский, горбольницы В Кыштыме и Верхнему Уфалее, Миассе и Коркино. Записаться на прием можно в регистратуре медучреждения.

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