После ДТП на квадроцикле под Ярославлем три человека попали в больницу

В Ярославской области катание молодых людей на квадроцикле закончилось в кювете, три человека госпитализировано. О происшествии сообщают в УМВД по Ярославской области.
Квадроцикл в кювете
Фото: УМВД по Ярославской области
ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе на автодороге «Поляна-Репьевка». Квадроциклом управлял 17-летний молодой человек. Как считают в полиции, он не справился с управлением и угодил в кювет.
«В результате ДТП водитель и пассажиры: девушка 2007 года рождения и молодой человек 2006 года рождения с травмами госпитализированы в лечебное учреждение»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.