После ДТП на квадроцикле под Ярославлем три человека попали в больницу

В Ярославской области катание молодых людей на квадроцикле закончилось в кювете, три человека госпитализировано. О происшествии сообщают в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квадроцикл в кювете

Фото: УМВД по Ярославской области Квадроцикл в кювете

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе на автодороге «Поляна-Репьевка». Квадроциклом управлял 17-летний молодой человек. Как считают в полиции, он не справился с управлением и угодил в кювет.

«В результате ДТП водитель и пассажиры: девушка 2007 года рождения и молодой человек 2006 года рождения с травмами госпитализированы в лечебное учреждение»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов