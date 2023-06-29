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После ДТП на квадроцикле под Ярославлем три человека попали в больницу

В Ярославской области катание молодых людей на квадроцикле закончилось в кювете, три человека госпитализировано. О происшествии сообщают в УМВД по Ярославской области.

Квадроцикл в кювете

Квадроцикл в кювете

Фото: УМВД по Ярославской области

Квадроцикл в кювете

Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе на автодороге «Поляна-Репьевка». Квадроциклом управлял 17-летний молодой человек. Как считают в полиции, он не справился с управлением и угодил в кювет.

«В результате ДТП водитель и пассажиры: девушка 2007 года рождения и молодой человек 2006 года рождения с травмами госпитализированы в лечебное учреждение»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов

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