Курган опередил Челябинск и Магнитогорск в рейтинге качества жизни

В рейтинге качества жизни по итогам первого квартала, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ, Курган занял 33 место с индексом 68,0. Магнитогорск в этом списке расположился на две строки ниже с индексом 67,9, Челябинск занял 48 место с показателем 65,0. Все они находятся в категории «города с достаточно высоким качеством жизни».

Среди основных проблем, снижающих качество жизни в Кургане, специалисты университета называют недостаточный уровень жизни, недоступность культурных учреждений, проблемы в работе ЖКХ, плохие условия для бизнеса и проблемы с дорожным хозяйством.

В Магнитогорске авторы исследования также отмечают недостаточный уровень жизни и недоступность культурных учреждений. Также в числе перечисленных сложностей проблемы с образованием, экологией и низкая доступность жилья.

В Челябинске исследователи отмечают проблемы с экологией, образованием, конфликтность общественных отношений, плохие условия для бизнеса и сложности с ЖКХ.

Самый высокий индекс в УрФО у Екатеринбурга – 71,9 (седьмое место). Следом идет Тюмень – 70,6 (десятая позиция), Нижневартовск, Сургут и Нижний Тагил расположились на 17, 19 и 29 местах соответственно. Возглавляют рейтинг Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

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