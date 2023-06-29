Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» выпустил в реки Камского водохранилища 12 тыс. мальков стерляди

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Масштабная экологическая акция с выпуском рыбы прошла в Добрянском районе на берегу р. Камы. Экологи Усольского калийного комбината совместно с представителями рыбоводного хозяйства «Доброфиш» выпустили в реки Камского водохранилища 12 тыс. мальков стерляди.

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Восполнение водных ресурсов – одно из приоритетных направлений ESG-политики «ЕвроХима». Усольский калийный комбинат ответственно относится к охране окружающей среды. Ежегодно на протяжении десяти лет предприятие выпускает в реки Пермского края различные виды мальков стерляди, щуки, судака. Всего с 2013 года выпущено более 300 тыс. особей.

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По словам специалистов, самые крепкие рыбы проживут до 30 лет и достигнут веса 16 килограммов. А через пять лет, когда стерлядь пойдет на нерест, каждая отложит до 140 тыс. икринок. Таким образом, популяция этого редкого вида рыбы, занесенного в Красную книгу Пермского края, в Камском водохранилище еще увеличится.

ООО «ЕвроХим-УКК»