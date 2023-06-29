На Кубани до конца рабочей недели прогнозируют грозы

В Краснодарском крае 29 и 30 июня снова прогнозируются ливни и грозы. Регион пересечет холодный атмосферный фронт, сообщает в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Он отметил, что 29 июня Кубань окажется под влиянием циклона. В первой половине дня будет тепло и преимущественно сухо, а во второй половине пройдут ливни и грозы. Температура воздуха составит +28…+30°. Ветер западный 4–9 м/с.

В пятницу в регионе ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха будет на уровне +24…+26°. Поздним вечером, по прогнозу специалиста, также возможна гроза.

Татьяна Ручкина

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