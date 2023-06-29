Из корпуса ПГНИУ из-за задымления эвакуировали почти 100 человек

Сегодня в корпусе №12 (экономический) ПГНИУ произошло срабатывание комплекса «Стрелец-Мониторинг». По одной из версий, это произошло во время приготовления пищи в столовой. К месту вызова выехали пожарные расчеты. До их прибытия из корпуса эвакуировались 98 человек. В университете информацию подтвердили, отметив, что сотрудники и студенты эвакуировались в установленном порядке. В данный момент пожарные покинули территорию кампуса.

Как пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о задымлении поступила в 9 часов 52 минуты. К месту вызова незамедлительно выехали 9 единиц техники и 26 человек личного состава. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в помещении столовой одного из корпусов при приготовлении пищи произошло пригорание масла»,— пояснили в управлении. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.