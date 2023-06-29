Ефрейтор Алексей Кузнецов из Удмуртии погиб в ходе СВО

В Удмуртии со всеми военными почестями прошли похороны ефрейтора Алексея Кузнецова, погибшего при выполнении боевого долга в рамках спецоперации. Военнослужащий родился в деревне Средний Постол, рассказал во «ВКонтакте» глава Завьяловского района Константин Русинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За героизм ефрейтора Алексея Кузнецова посмертно наградили Орденом Мужества. Помощь семье погибшего оказывается в полном объеме.

«Разделяем горечь утраты с родными и близкими воина в это тяжелое время. Алексей выполнил свой долг до конца, отдав свою жизнь за наше мирное будущее. Наша святая обязанность — помнить и чтить Защитника Отечества. Вместе мы сделаем все, чтобы память о нем осталась навечно»,— выразил соболезнования господин Русинов.