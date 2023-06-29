Русско-германский завод металлообработки «ЗМС-Технолоджи» сократил прибыль в 2,6 раза

Российско-германский завод высокоточной обработки металла ООО «ЗМС-технолоджи» по итогам 2022 года уменьшил чистую прибыль по РСБУ с 68 до 25,9 млн руб., или в 2,6 раза по сравнению с 2011-м. Согласно данным, опубликованным Rusprofile, выручка компании увеличилась на 9%, с 436,1 до 476,2 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 27,5% и составила 379,4 млн руб. против 311,6 млн руб. годом ранее, валовая прибыль уменьшилась на 36,7%, до 78,8 млн руб. (124,5 млн руб. в 2021-м).

Кредиторская задолженность ООО «ЗМС-технолоджи» в 2022-м увеличилась с 71,73 млн руб. до 129,05 млн руб., дебиторская — с 33,8 до 36,8 млн руб.

Завод ООО «ЗМС-Технолоджи» запущен в январе 2017 года. Производит широкий спектр товаров: от сельскохозяйственной техники до малых архитектурных форм. Предприятие включает цех площадью 1,2 тыс. кв. м, находящийся в отдельном здании на территории завода, его мощность составляет 80 тыс. кв. м окрашиваемой поверхности в месяц. По данным «СПАРК-интерфакс», 51% контролируется Владимиром Зотовым через ГК «Агро-Белогорье», 25% и 24% — немецкими «МСВ ГМБХ» и «АБ АГРАРТЕХНИШЕ ХАНДЕЛЬСГЕЗЕЛЬШАФТ МБХ» соответственно, представляющим компании Big Dutchman и Schickling.

Мария Старикова