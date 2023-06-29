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В Ростовской области с начала купального сезона утонули шестеро детей

На территории Ростовской области с 15 мая на воде погибло шестеро детей. Вопрос обеспечения безопасности детей и подростков во время купального сезона обсудили в ходе внеочередного заседания областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба правительства региона.

По версии региональных властей, трагические случаи произошли их-за отсутствия должного внимания родителей за детьми.

«Отсутствие контроля со стороны родителей многократно повышает риски травматизма и гибели детей на воде. Сейчас, в жаркий каникулярный период, нужно многократно усилить бдительность и вести постоянную разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах, последствиях нарушений этих правил»,– цитирует пресс-служба правительства слова заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

По итогам заседания комиссии руководителям муниципалитетов поручено информировать родителей о мерах безопасности детей на воде. В то же время, ГУ МЧС региона совместно с другими ведомствами поручено увеличить количество патрулирований водных объектов.

Анастасия Назарова

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