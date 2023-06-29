Капсульный отель площадью 60 кв. м появится в аэропорту Новосибирска

АО «Аэропорт Толмачево» заключит договор о возведении на территории комплекса капсульного отеля с его оператором. Готовые модули для отдыха пассажиров будут размещены в секторе С на площади до 60 кв. м, уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе аэропорта.

Сроки обустройства аэроотеля и объем инвестиций не раскрываются.

Новый пассажирский терминал С новосибирского аэропорта Толмачево (оператор – холдинг «Новапорт») был открыт 9 февраля 2023 года. Его пропускная способность составляет около 1,8 тыс. пассажиров в час.

Аэропорт Толмачево по итогам 2022 года обслужил 7,5 млн пассажиров, что на 12,2% больше, чем в 2021 году (6,7 млн).

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Лолита Белова