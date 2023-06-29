В Челябинске на два месяца ограничат движение по Свердловскому проспекту

До конца лета на Свердловском проспекте в Челябинске будет ограничено движение транспорта. Это связано с реконструкцией тепловых сетей на участке от улицы Калинина до Работниц, которую проводит АО «УСТЭК-Челябинск», сообщает администрация города.

Ограничения будут поэтапными. С 29 июня до 20 часов 13 июля частично перекроют дорогу от дома №28/1 до дома №28/2 по Свердловскому проспекту, а улицу Калинина на пересечении с проспектом полностью закроют. С 14 июля по 4 августа частично ограничат движение на участке от дома №35 до дома №30 «Б» по Свердловскому проспекту. С 5 по 5 августа перекроют часть дороги от дома №30 «Б» до улицы Полковой. Движение по Полковой в районе дома № 30 «А» будет полностью закрыто. На последнем этапе с 16 по 24 августа под частичное ограничение попадет участок проспекта в районе домов №39 и №41. Улицу Работниц рядом с домов №30 полностью перекроют.

Проезд по Свердловскому проспекту на время ограничений будет организован по двум из шести полос. Остановка «Калинина» в сторону центра и движение троллейбусов по этому участку на время ремонта отменяются. Троллейбус №12 будет пустят в объезд по улицам Молодогвардейцев, Братьев Каширины, Труд и Энгельса. Маршрут №7 отменяется.

До конца августа планируется завершить ремонт и восстановить дорожное покрытие на Свердловском проспекте.

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