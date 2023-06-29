ММК стал обладателем престижной премии в области корпоративных инноваций GIA

В Москве состоялась церемония награждения победителей первой федеральной премии в области корпоративных инноваций GIA – 2023. ММК одержал победу в номинации «Коллаборация года» за инновационный проект, обеспечивший новое качество планирования всех бизнес-процессов на комбинате.

Фото: Андрей Серебряков

Компания представила на конкурс автоматизированную систему оперативно-календарного планирования производства (АС ОКПП), разработанную совместно с ООО «ИТЦ «Аусферр». Решение позволило провести полную цифровую трансформацию процесса управления производством на комбинате и успешно реализовать стратегическую инициативу «Продажи. Точно в срок». Благодаря внедрению системы удалось исключить риски поставок с нарушением графика, а также сократить издержки за счет снижения переменных затрат и складского обслуживания.

«АС ОКПП – единый цифровой контур, в котором видны все финансовые, коммерческие, производственные, логистические и технологические процессы металлургического производства. Решение обеспечивает полную прозрачность предприятия с точки зрения текущей стадии и прогноза исполнения каждого коммерческого заказа в режиме онлайн», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Система охватывает все производственные подразделения Магнитогорского металлургического комбината: от выплавки стали до отгрузки готовой продукции. АС ОКПП ежемесячно проверяет, размещает в портфеле и преобразует в производственные заказы до 15 тысяч позиций коммерческих заказов, обеспечивающих исполнение годовой производственной программы.

Для оценки эффективности работы АС ОКПП был введен комплексный показатель OTIF (своевременность и полнота исполнения поставки), который достиг максимального уровня среди металлургических предприятий России – 85%.

В рамках масштабирования системы в ее контур включены ещё две компании Группы Магнитогорского металлургического комбината – «ММК МЕТИЗ» и «ММК-ЛМЗ».

О премии: GenerationS Innovation Award (GIA) – первая федеральная премия в области корпоративных инноваций в России, отметившая наиболее яркие достижения, практики и партнерства российских компаний с июля 2021го по июль 2022 года. Премия организована платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства экономического развития России, а также АНО «Цифровая экономика».

ПАО «ММК»