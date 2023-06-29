Хурал Кызыла признал неудовлетворительной работу мэрии в 2022 году

Городской хурал представителей Кызыла признал неудовлетворительным отчет мэрии о ее работе в 2022 году. Сессия парламента столицы Республики Тыва состоялась 28 июня.

«Нерешенными и неотраженными в отчете остались вопросы: по бродячим собакам, несанкционированному строительству, долгостроям на территории города, общему архитектурному облику столицы и содержанию общественных и дворовых территорий, благоустроенных в рамках программы «Формирование современной городской среды»,– говорится в сообщении муниципального парламента.

Кроме того, депутаты сняли с рассмотрения отчет об исполнении бюджета Кызыла за прошлый год. Основанием для такого решения названо «непредоставления качественного анализа исполнения бюджета и бюджетной отчетности». На доработку документа мэрии дан месяц.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2022 года хурал представителей Кызыла вновь выбрал мэром Карима Сагаан-оола, который находится на этом посту с 2018 года.

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Валерий Лавский