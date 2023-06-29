Срок опрессовки в Металлургическом районе Челябинска продлен на неделю

В «северной зоне» Металлургического района Челябинска продлен срок гидравлических испытаний теплосетей. По предварительным данным, горячую воду жильцам 166 многоквартирных домов вернут 3 июля, сообщает мэрия.

Опрессовка продлевается в связи «с технологическими нарушениями», выявленными в ходе испытаний МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Изначально горячую воду планировалось вернуть жителям 27 июня.

4 июля в Челябинске стартует третий этап опрессовки теплосетей. Горячую воду отключат в 948 многоквартирных и 87 частных жилых домах, 45 детских садах, 44 учебных учреждениях и 19 медицинских организациях в пяти районах города – Калининском, Курчатовском, Советском, Ленинском и Тракторозаводском.

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