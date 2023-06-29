Суд приговорил к штрафу экс-директора новосибирского Института горного дела

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководства Института горного дела (ИГД) им. Н. А. Чинакала Сибирского отделения РАН. Экс-директору ИГД Андрею Кондратенко по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере) присудили штраф в размере 290 тыс. руб. Его заместитель Владимир Тимонин и научный сотрудник Александр Смоленцев признаны виновными по ст. 33 и ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении), каждому назначен штраф в размере 240 тыс. руб., рассказали в Заельцовском районном суде.

С учетом того, что ученые ранее содержались под стражей и домашним арестом, Андрею Кондратенко снизили штраф до 220 тыс. руб., Владимиру Тимонину и Александру Смоленцеву - до 180 тыс. руб.

В уголовном деле речь идет о необоснованном, по мнению следствия, начислении премии в размере 680 тыс. руб. Как указывается в материалах следствия, директор ИГД Андрей Кондратенко якобы под надуманным предлогом подписал приказ о стимулирующих выплатах научному сотруднику Александру Смоленцеву, а замдиректора института Владимир Тимонин подготовил фиктивные представления о премировании. Научный сотрудник Александр Смоленцев, указывается в деле, получив деньги на свой банковский счет, передал их главе ИГД.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2019 года управлением СКР по Новосибирской области по материалам ФСБ. Оно расследовалось по ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение) и насчитывало четыре эпизода. Ученые заявили о своей невиновности. Год назад Заельцовский суд оправдал Андрея Кондратенко, Владимира Тимонина и Александра Смоленцева по трем предъявленным эпизодам хищений.

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Илья Николаев