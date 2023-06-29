Новороссийский ФК «Черноморец» оскорбил болельщиков, недовольных новыми правилами клуба

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска, который впервые с 2012 поднялся в Первую лигу, втрое увеличил стоимость абонементов и запретил пускать болельщиков на открытые тренировки и товарищеские матчи. Возмутившихся новой политикой клуба оскорбили, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

15 июня ФК ввел новую абонементную программу. По ней бесплатные абонементы получают инвалиды, участники СВО и военнослужащие, пенсионеры и ветераны боевых действий. Остальным предлагают заплатить 10 тыс. руб., чтобы указанные категории смогли попасть на матчи. На открытые тренировки и даже товарищеские матчи клуб хочет пускать только его владельцев.

Когда некоторые из болельщиков возмутились из-за повышения цен, в официальном Telegram-канале им ответили, что тренировки и матчи «для лояльных к клубу, а не для нытиков». Болельщиков, которые выступили против, начали оскорблять и назвали «людьми, которые ничего не добились в жизни и интернет их единственная отрада».

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram