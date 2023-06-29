Движение по мосту Большая Сарапулка в Удмуртии планируют в конце июля

В Сарапуле движение по мосту через реку Большая Сарапулка планируют возобновить в конце июля. В настоящее время на объекте установили все мостовые опоры и уложили 21 пролетную балку. Готовность моста превышает 75%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии

Основные работы завершатся после того, как на объекте установят пять последних балок. Они уже произведены и уже доставлены на объект из Можги.

Однако сообщается также о проблеме с поставкой бетона, что увеличивает сроки продления ремонта. После заливки бетон в обязательном порядке должен простоять не менее семи суток, чтобы набрать необходимую прочность. Только после этого продолжатся монтажные работы.

Здесь также проведут работы по гидроизоляции сооружения, уложат выравнивающий слой бетона и новый асфальтобетон для удобства проезда автотранспорта. Кроме того, отремонтируют подходы к мосту, уложат тротуар и оборудуют искусственное освещение.