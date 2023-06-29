В 2024 году у Центрального рынка снесут здание дискоклуба «От заката до рассвета»

Девелопер ПМД стал владельцем земельного участка на ул. Пушкина, 89а, и здания дискоклуба «От заката до рассвета», расположенного на нем. Отметим, что в этом дискоклубе недавно случился пожар. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в ПМД, здание на ул. Пушкина, 89а, передано в аренду. При этом арендатор объекта тот же, что и эксплуатировал его до перехода в собственность ПМД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница клуба в соцсети Фото: страница клуба в соцсети

В группе компаний заметили, что ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности лежит на арендаторе здания. Напомним, по сведениям 59.ru, 28 июня утром в дискоклубе «От заката до рассвета» случился пожар. В МЧС сообщили, что в павильоне горела мебель. «Договор аренды здания на ул. Пушкина, 89а, заканчивается в 2024 году, тогда же здание будет снесено»,— добавили в ПМД.

По сведениям кадастровой карты, площадь участка под зданием «От заката до рассвета» составляет 1,1 га. Разрешенное использование территории — многоэтажная жилая застройка.

Отметим, что квартал у Центрального рынка в Перми планируется застроить. На территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, администрация Перми построит школу. Образовательное учреждение разместится между ЖК «Доминант» и «Эволюция». Также в этом квартале, ближе к ул. Пушкина, ПМД возведет жилой комплекс. Этой весной администрация и девелопер подписали договор мены земельных участков, согласно которому стороны обменяются площадками чуть более 1 га в этом квартале.