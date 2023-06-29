«Победа» вернула рейсы Челябинск – Москва во Внуково

Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты в аэропорт «Внуково» по маршруту Челябинск – Москва. Рейсы будут выполняться ежедневно, сообщает пресс-служба аэропорта Челябинска.

Программа полетов по Внуково стартует с 1 июля. По понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам вылет из Челябинска в 5:40, прибытие в Москву – 6:20. По средам и воскресеньям борт вылетает в 19:20, прибывает – в 20:05. Вылет из Внуково ежедневно в 23:50, прибытие в Челябинск – в 4:20

При этом «Победа» сохраняет два ежедневных рейса в Шереметьево с вылетом из Челябинска в 5:50 и 22:00. Они прибывают в Москву в 6:40 и 22:40 соответственно. Вылет обратных рейсов из Шереметьево – в 8:15 и 23:20, прибытие в Челябинск – в 12:40 и 3:45 (следующие сутки).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с ноября 2022 года «Победа» перенесла все челябинские рейсы из Внуково в Шереметьево.

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