Фура перекрыла движение по КАД на вантовом мосту

Фура в ходе ДТП частично перекрыла собой движение по вантовому мосту КАД в Санкт-Петербурге. Ночью, 29 июня, на внешнем кольце образовались пробки.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария случилась примерно в 3:30 на 56-м километре внешнего кольца КАД на вантовом мосту. Водитель фуры въехал в барьерное ограждение, из-за чего опрокинулась кабина.

Грузовой автомобиль заблокировал движение по третьей и четвертой полосам, на первой и второй — образовались пробки. По предварительным данным, пострадал один человек — сам водитель фуры.

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