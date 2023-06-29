Вице-президент «Евраза» выдвинут на звание «Почетный гражданин Нижнего Тагила»

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов стал единственным кандидатом на присуждение звания «Почетный гражданин города Нижний Тагил». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Основанием для выдвижения Дениса Новоженова стали его «многолетний добросовестный труд», большой вклад в развитие металлургического производства России и Урала, а также «активная гражданская позиция и личный вклад в развитие» Нижнего Тагила. Других кандидатов нет, поскольку остальные представления и документы не соответствовали требованиям положения о присвоении почетного звания.

После утверждения членами организационного комитета кандидатуры вице-президент «Евраза» соответствующее представление будет направлено в городскую думу, где депутаты примут окончательное решение по данному вопросу.

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