В конкурсную программу Всероссийского Шукшинского кинофестиваля вошли 10 картин

Эксперты завершили отбор фильмов XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году работы отобраны по трем конкурсным программам: полнометражное игровое, короткометражное игровое и документальное кино, сообщает правительство Алтайского края.

В основную конкурсную программу полнометражных фильмов вошло десять картин, в том числе кинолента режиссера Артема Темникова - «Доктор», картина режиссера Ларисы Садиловой - «Огород» и др.

Показы картин пройдут в Барнауле в кинотеатрах «Мир», «Пионер», «Премьера», а также в Бийске - в торговом центре «Воскресенье». Также запланирован показ фильма и встреча с заслуженным артистом России Борисом Галкиным в селе Алтайском.

В 2023 году Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 18 по 22 июля. В делегацию кинематографистов в этом году вошли известные артисты театра и кино - Ирина Купченко, Ольга Прокофьева, Борис Галкин и др.

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Лолита Белова