В Кузбассе будут судить задержанного с 5 кг гашиша наркокурьера из Екатеринбурга

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, который пытался провести в регион крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в кузбасском управлении ФСБ России.

Как рассказали в ведомстве, силовики на въезде в Кемеровскую область остановили Toyota Camry жителя Екатеринбурга. В двери иномарки оперативники обнаружили тайник. «В нем находились брикеты с наркотиками, на каждом из которых в качестве своего рода визитной карточки организаторов наркотрафика было размещено фото главного тренера одного из итальянских футбольных клубов»,– рассказали в ведомстве.

Всего было изъято 5 кг гашиша. Полиция возбудила уголовное дело. Расследование установило, что уралец, находясь в Санкт-Петербурге, договорился о перевозке оптовой партии гашиша в Новокузнецк. За доставку наркотиков ему заплатили 100 тыс. руб.

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Илья Николаев