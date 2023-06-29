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Александровский машзавод по итогам этого года планирует получить 3,2 млрд рублей выручки

ОАО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) опубликовало годовой отчет по результатам работы за 2022 год. Как следует из документа, выручка предприятия от реализации продукции в прошлом году составила 196,3 млн руб. (годом ранее 127,3 млн руб.), чистый убыток — 179,3 млн руб. (в 2021-м — 103,9 млн руб.). Стоимость имущества ОАО за 2022 год увеличилась на 396,7 млн руб. или 25%, достигнув 1,9 млрд руб.

В отчете указано также, что в марте совет директоров АМЗ утвердил бюджет общества на 2023 год со следующими контрольными показателями: выручка завода должна составить 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 441,4 млн руб., инвестиционный бюджет — 128,9 млн руб.

ОАО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли.

Летом прошлого года основным акционером предприятия стал бизнесмен Артур Маркарян, за несколько недель до этого занявший должность гендиректора завода. В состав совета директоров ОАО «АМЗ» с июня прошлого года входят семь человек: замгендиректора АО «Пермский мукомольный завод» Татьяна Васильева, начальник отдела по корпоративно-правовым вопросам ООО «Метафракс Трейдинг» Маргарита Белякова, руководитель АО «Меакир» Валерий Россахацкий, заместитель гендиректора АМЗ по экономике и финансам Анна Федотова, замгендиректора завода по персоналу Ольга Шоцкая, Гагик Меграбян, ранее владевший контрольным пакетом акций АМЗ, и Амалия Меграбян. Возглавляет совет директоров госпожа Васильева.

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