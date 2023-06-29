«Разумеется, какой-то рост цен будет, и ляжет это на покупателя»

Правительство рассматривает вопрос о целесообразности повышения пошлин на импортное вино. Решение может быть принято в течение лета. Об этом замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал «Российской газете». Насколько вырастет ставка в этом случае, пока неизвестно, сейчас она составляет 12,5%. Мнением о целесообразности этого решения с «Ъ-Кубань» поделился руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.



Артур Саркисян

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Сейчас российское виноделие (во многом это кубанское виноделие, потому что, преимущественно, производство российского вина сосредоточено в Краснодарском крае) находится в неконкурентных условиях из-за введенных в отношении РФ санкций. Очень сильно усложнились и подорожали поставки оборудования на территорию РФ через третьи страны. Поэтому повышение импортной пошлины – это минимум, чем могли бы ответить российские власти.

Дело в том, что стоимость бутылки импортного вина низка изначально – сегодня она колеблется в районе €1,50 – €1,70, а закупочные цены на вино из ЕС начинаются от €1 – €1,2. С учетом низкой себестоимости импорта да еще влияния санкций российским производителям конкурировать с зарубежными производителями достаточно сложно.

Однако я категорически против идеи полного запрета поставок вина из недружественных стран, потому что это, в первую очередь, ударит по нам – по качеству российского продукта. Если на наш рынок не будут поступать вина из-за рубежа, на нем можно будет делать все, что угодно, лить все, что угодно: мы уже эту ситуацию проходили в 2014 году.

Также я считаю, что, кроме импортных пошлин, для зарубежных производителей нужно поднимать и акцизы. Нам нужно выравнивать ситуацию, чтобы недорогое российское вино могло быть конкурентоспособным. У нас на сегодняшний день качество хорошо выросло, но производитель, который мог продавать вино в районе 300-400 руб. за бутылку, сегодня уже такую цену обеспечить не может именно из-за санкций. При этом повышать акцизы для зарубежной продукции нужно плавно, на протяжении нескольких лет, чтобы компании, торгующие импортным вином, не ставить в тяжелую ситуацию, это все-таки рабочие места.

И, конечно же, дистрибьюторы должны умерить свои аппетиты.

Разумеется, какой-то рост цен будет, и ляжет это на покупателя, хотя 400-600 руб. за бутылку это приемлемый диапазон. Однако нельзя допускать, чтобы импортные производители могли зарабатывать больше за счет одностороннего применения санкций по отношению к России».

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