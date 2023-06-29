Байден пригласил в Вашингтон президента Южной Кореи и премьера Японии

Президент США Джо Байден пригласил на трехсторонний саммит в Вашингтон президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьера Японии Фумио Кисиду. Встреча должна пройти этим летом. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла.

«Президент Байден пригласил премьер-министра Кисиду и президента Юна приехать в Вашингтон позже этим летом на трехсторонний саммит»,— цитирует «Рёнхап» господина Кэмпбелла. По его словам, приглашение было сделано во время трехсторонних переговоров между лидерами на полях саммита G7 в японской Хиросиме.

На встрече будут обсуждать возможные сферы развития сотрудничества США, Японии и Южной Кореи, а также меры для закрепления уже достигнутого прогресса в этой области. Других подробностей не приводится.

Олеся Павленко