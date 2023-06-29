Граждане Узбекистана смогут проголосовать на выборах президента в Барнауле

В Алтайском крае откроют избирательный участок на выборах президента Узбекистана. Голосование на нем состоится 30 июня.

О предстоящем открытии участка сообщили в избирательной комиссии региона. По ее данным, он будет работать в Барнауле на территории узбекского рынка, который размещается на ул. Власихинской.

«У избиркома Алтайского края уже есть успешный опыт по оказанию содействия в организации голосования избирателей Узбекистана на территории региона: весной прошло досрочное голосование на конституционном референдуме»,– отмечается также в сообщении.

Досрочные выборы президента в Узбекистане пройдут 9 июля. Как сообщал «Ъ», это будут первые выборы после внесения в Конституцию страны поправок, продляющих срок полномочий президента с пяти до семи лет. Президент Шавкат Мирзиеёв, занимающий пост второй срок, снова может баллотироваться на него.

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Валерий Лавский