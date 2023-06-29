На Алтае суд ужесточил наказание нелегальным золотодобытчикам

Алтайский краевой суд ужесточил наказание нелегальным золотодобытчикам, осужденным ранее на условные сроки. По результатам рассмотрения протеста прокуратуры предпринимателю назначили 3,5 года лишения свободы и штраф в 1 млн руб. Иностранному гражданину, которого следствие считает организатором теневого бизнеса, присудили четыре года заключения и штраф в 1,15 млн руб. Срок оба будут отбывать в колонии общего режима.

По информации пресс-службы УФСБ по Алтайскому краю, иностранный гражданин, имеющий опыт работы в обогатительном производстве, предложил местному предпринимателю организовать незаконную добычу содержащего драгоценные и цветные металлы сырья на участке, являющемся техногенным месторождением Локтевского сереброплавильного завода.

Как указывается в материалах следствия, в период с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го члены преступной группы, используя поддельные документы, добыли и обработали сырье в объеме более 14 тыс. т с содержанием золота, серебра и меди на сумму свыше 200 млн руб. «Вводя в заблуждение представителей металлургических предприятий о законном порядке своей предпринимательской деятельности, продали им металлы. Общая сумма извлеченной прибыли составила более 270 млн руб.», - указывается в сообщении УФСБ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов) и ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путем). У обвиняемых изъяли 15 млн руб., $200 тыс., а также автомобиль Lexus.

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Илья Николаев