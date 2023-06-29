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Коммерсантъ FM
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В саудовской Джидде погиб охранник генконсульства США в результате стрельбы

Около здания генконсульства США в саудовской Джидде произошла стрельба. Погибли охранник и стрелок. Граждане США не пострадали. Об этом сообщили власти Саудовской Аравии и Госдепартамент США.

Инцидент произошел вчера вечером, 28 июня. Как сообщил представитель саудовской провинции Мекка, где произошла стрельба, около здания дипмиссии США остановился автомобиль, из него вышел мужчина с огнестрельным оружием. «Силам безопасности пришлось открыть огонь, в ходе перестрелки он был убит. Охранник консульства США из Непала получил ранения во время перестрелки и позднее скончался»,— сообщил он.

Позже в Госдепартаменте подтвердили произошедшее, пишет Reuters. Там сообщили, что во время стрельбы здание было заблокировано, благодаря чему граждане США не пострадали. Консульство и посольство США поддерживают связь с полицией Саудовской Аравии в рамках расследования инцидента.

Олеся Павленко

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