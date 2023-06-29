Мал кредит да дорог

Жители Татарстана стали больше брать денег у микрофинансовых организаций (МФО). По итогам мая средний размер «займа до зарплаты» достиг 9,16 тыс. руб. против 8,6 тыс. — в начале года. Однако эксперты говорят о «скромных» размерах микрокредитов, поскольку граждане «в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения». При этом, по данным аналитиков, «кредитная нагрузка населения сохраняется на критичном уровне». «Как бы по статистике зарплаты ни росли, их все равно не хватает даже на удовлетворение самых минимальных потребностей», заявляют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане в мае 2023 года средний размер «займа до зарплаты» составил 9,16 тыс. руб. Это на 2% меньше, чем в апреле этого года, когда средний заем был чуть менее 9 тыс. руб. Об этом вчера сообщило национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало данные 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Показатели Татарстана оказались близки к общероссийским: средний размер микрокредита в РФ в мае вырос на 1,8% — до 9,15 тыс. руб. При этом наибольший средний размер микрозайма в мае 2023 года был отмечен в Москве (11,25 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,36 тыс. руб.), Московской области (10,22 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (10,10 тыс. руб.), а также в Ставропольском крае (9,68 тыс. руб.). Татарстан занял лишь 11-ю строчку рейтинга. Наибольший рост среднего чека микрозайма показали Архангельская область (+4,1%), Якутия (+3,9%), Красноярский (+3,9%) и Пермский (+3,4%) края.

«После снижения в начале года, в апреле-мае средний чек вернулся к показателям прошлого года. При этом в мае он достиг лишь сравнительно невысокого уровня в 9 тыс. руб.»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, «такие скромные значения во многом обусловлены сменой тренда в финансовом поведении граждан, которые в последнее время все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения». «Отсутствие серьезной динамики среднего чека микрозаймов также свидетельствует об относительно стабильных потребностях клиентов микрофинансовых организаций в денежных средствах „до зарплаты“»,— указывает он.

При этом в феврале 2023 года средний размер кредита у микрофинансовых организаций в Татарстане сокращался на 5% — до 8,6 тыс. руб. Тогда эксперты также говорили, что жители региона «все больше предпочитают сберегательную модель финансового поведения». В то же время средний размер потребительского кредита у банков в отчетный месяц увеличился на 11% — до 272 тыс. руб. К апрелю этого года она вырос до 315,4 тыс. руб.

Напомним, в 2022 году жители Татарстана стали реже обращаться в банки за кредитами для покупок товаров и услуг: они получили почти 416 тыс. потребительских займов, что на 27,2% меньше, чем по итогам 2021 года. Всего в России за 2022 год было выдано 12,53 млн потребительских кредитов, хотя годом ранее их число достигало 17,18 млн. То есть сокращение составило 27,1%.

Потребительская активность жителей Татарстана в целом снизилась на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Оборот розничной торговли республики в 2022 году составил 1,22 трлн руб., что на 3,1% меньше, чем по итогам 2021 года, если сравнивать в сопоставимых ценах. При этом оборот торговли непродовольственными товарами сократился почти на 9%. Вместе с тем в первом квартале 2023 года оборот розничной торговли в регионе остался на уровне прошлого года.

Выдача микрозаймов населению в 2022 году, наоборот, увеличилась в сравнении с показателями 2021 года почти во всех российских регионах. Кроме того, в большинстве регионов вырос уровень просрочки по микрозаймам. По данным ЦБ РФ, за первые три месяца нынешнего года портфель микрозаймов вырос до 381 млрд руб. (+4% квартал к кварталу и +11% год к году). Портфель займов физлицам увеличился до 307 млрд руб. (+6% квартал к кварталу и +10% год к году). Однако, несмотря на положительную динамику, годовые темпы роста портфеля остались на минимальных уровнях за последние годы. Больше всего микрозаймов в пересчете на 1 тыс. человек населения выдано в Республике Тыва, затем идут Москва и Санкт-Петербург, где работают мигранты из других регионов.

«Полагаю, что рост на 2% связан с тем, что на май традиционно выпали длинные выходные. Так как клиенты МФО преимущественно люди с доходом ниже среднего, то увеличение связано с тем, что трат стало чуть больше, а отказаться от них не было возможности»,— говорит партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он напоминает, что «одной из целей такого займа являются как импульсивные покупки, так и покупки товаров и даже продуктов первой необходимости». «Полагаю, этот рост не является показателем того, что в июне тренд продолжится — кредитная нагрузка населения сохраняется на критичном уровне. Единственный драйвер, который может тянуть этот „чек“ вверх,— ремонты: люди традиционно делают ремонты в летний период и займы могут быть востребованы на эти цели»,— добавляет эксперт. По его словам, также «люди берут микрозаймы на выпускные для детей, поэтому это тоже могло в мае сыграть свою роль».

Господин Терентьев считает, что «в целом для всех регионов характерен устойчивый признак того, что население очень привыкло жить в долг». «Как бы по статистике зарплаты ни росли, их все равно не хватает даже на удовлетворение самых минимальных потребностей населения»,— заключает он.

Кирилл Антонов