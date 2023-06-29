Курс доллара. Прогноз на 29–30 июня

Рубль ускорил снижение против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды биржевой курс доллара составил 86,37 руб./$, что на 1,67 руб. выше значений пятницы. Евро подорожал почти на 2 руб., до 94,3 руб./€. Курс китайской валюты вырос на 19 коп., до отметки 11,9 руб./CNY. Слабость рубля вызвана уменьшением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также растущим спросом на нее со стороны спекулянтов, импортеров и уходящих из страны иностранных компаний.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|85.00-90.00
|ПСБ
|83.50-84.50
|Банк Зенит
|84.50-86.00
|«БКС Мир инвестиций»
|84.00-88.00
|Экспобанк
|85.00-87.00
|Консенсус-прогноз *
|85.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Закрепление курса доллара выше 85,5 руб. переводит верхнюю границу коридора к 89,6 руб.
Окончание налогового периода открывает путь к очередному витку ослабления рубля. Экспортеры не смогли существенно поддержать позиции российской валюты, что в очередной раз сигнализирует о слабости профицита текущего счета. Закрепление курса доллара выше 85,5 руб. переводит верхнюю границу коридора к 89,6 руб., именно в этом направлении рубль может двигаться в ближайшие пару недель. Пока же набор факторов традиционен: напряженные геополитические условия, умеренное снижение цен на нефть и отсутствие понимания того, насколько сильно просел объем валютной выручки экспортеров.
Доллар может получить поддержку от улучшившихся настроений на фоне статистики из США
К середине недели рубль показал повышенную волатильность, ослабнув до 86,5 руб./$ ввиду отсутствия явных факторов поддержки на фоне геополитики. Тем не менее на текущих уровнях рубль выглядит несколько перепроданным, и к концу недели возможна его незначительная коррекция в сторону укрепления до 85 руб./$. На курс будут влиять стоимость энергоресурсов, предложения валюты в рамках налогового периода, геополитика. При этом риском может выступить снижение китайской деловой активности, что ожидаемо ведет к снижению стоимости нефти. Некоторый оптимизм российскому рынку добавляют новости о заметном наращивании Россией доли импорта нефти в Индии. Доллар может получить поддержку от улучшившихся настроений на фоне статистики из США, которая превзошла ожидания инвесторов. В центре внимания — выступление главы ФРС, которому предшествовала достаточно жесткая риторика Пауэлла.
В случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 руб
После событий минувших выходных доллар резко подорожал, однако по мере стабилизации ситуации фактически сразу вернулся к привычной отметке 85 руб. Помимо спекулятивных капиталов давление на позиции доллара оказала активизация Минфина и экспортеров на рынке. Впрочем, окончание налогового периода и слабая конъюнктура на нефтяном рынке отразились в среду на росте доллара к отметке 86 руб. Мы полагаем, что в случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 руб. Отметим, что этот процесс будет проходить на фоне стабильного спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения.
Даже фактор налогового периода смог оказать только ограниченную поддержку национальной валюте
Рубль усилил темпы своего снижения на этой неделе на общем укреплении доллара на мировых рынках из-за ожиданий рецессии мировой экономики. Даже фактор налогового периода смог оказать только ограниченную поддержку национальной валюте. Тем не менее в ближайшее время можно ожидать вербальных интервенций российских властей о проинфляционном давлении, которое возникает от текущего ослабления российской валюты. На этом фоне стоит ожидать укрепления рубля с текущих отметок в 86,4 руб./$ до уровней в 85 руб./$ и ниже. Хотя, вероятно, заявления будут сделаны уже в начале следующей недели.
Локальная опора осталась позади
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 84−87 руб./$. Если в первой половине недели фактор налогового периода сдерживал рублевое ослабление, то теперь эта локальная опора осталась позади. Добавим к негативу для российской валюты ценовой спад в нефти и тревожный эмоциональный шлейф после выходных. Фундаментально курс рубля по-прежнему продолжает опираться на баланс между притоком со стороны экспортеров иностранной валюты и внутренним спросом на нее, в том числе со стороны импортеров. При этом на экспортную выручку оказывают комплексное давление установившиеся с апреля низкие уровни цен на нефть, санкционные ограничения, геополитический дисконт на отечественное сырье.