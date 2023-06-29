Курс доллара. Прогноз на 29–30 июня

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Закрепление курса доллара выше 85,5 руб. переводит верхнюю границу коридора к 89,6 руб. Окончание налогового периода открывает путь к очередному витку ослабления рубля. Экспортеры не смогли существенно поддержать позиции российской валюты, что в очередной раз сигнализирует о слабости профицита текущего счета. Закрепление курса доллара выше 85,5 руб. переводит верхнюю границу коридора к 89,6 руб., именно в этом направлении рубль может двигаться в ближайшие пару недель. Пока же набор факторов традиционен: напряженные геополитические условия, умеренное снижение цен на нефть и отсутствие понимания того, насколько сильно просел объем валютной выручки экспортеров.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Доллар может получить поддержку от улучшившихся настроений на фоне статистики из США К середине недели рубль показал повышенную волатильность, ослабнув до 86,5 руб./$ ввиду отсутствия явных факторов поддержки на фоне геополитики. Тем не менее на текущих уровнях рубль выглядит несколько перепроданным, и к концу недели возможна его незначительная коррекция в сторону укрепления до 85 руб./$. На курс будут влиять стоимость энергоресурсов, предложения валюты в рамках налогового периода, геополитика. При этом риском может выступить снижение китайской деловой активности, что ожидаемо ведет к снижению стоимости нефти. Некоторый оптимизм российскому рынку добавляют новости о заметном наращивании Россией доли импорта нефти в Индии. Доллар может получить поддержку от улучшившихся настроений на фоне статистики из США, которая превзошла ожидания инвесторов. В центре внимания — выступление главы ФРС, которому предшествовала достаточно жесткая риторика Пауэлла.

Егор Жильников,

главный аналитик В случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 руб После событий минувших выходных доллар резко подорожал, однако по мере стабилизации ситуации фактически сразу вернулся к привычной отметке 85 руб. Помимо спекулятивных капиталов давление на позиции доллара оказала активизация Минфина и экспортеров на рынке. Впрочем, окончание налогового периода и слабая конъюнктура на нефтяном рынке отразились в среду на росте доллара к отметке 86 руб. Мы полагаем, что в случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 руб. Отметим, что этот процесс будет проходить на фоне стабильного спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Даже фактор налогового периода смог оказать только ограниченную поддержку национальной валюте Рубль усилил темпы своего снижения на этой неделе на общем укреплении доллара на мировых рынках из-за ожиданий рецессии мировой экономики. Даже фактор налогового периода смог оказать только ограниченную поддержку национальной валюте. Тем не менее в ближайшее время можно ожидать вербальных интервенций российских властей о проинфляционном давлении, которое возникает от текущего ослабления российской валюты. На этом фоне стоит ожидать укрепления рубля с текущих отметок в 86,4 руб./$ до уровней в 85 руб./$ и ниже. Хотя, вероятно, заявления будут сделаны уже в начале следующей недели.