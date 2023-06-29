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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 29–30 июня

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Рубль ускорил снижение против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды биржевой курс доллара составил 86,37 руб./$, что на 1,67 руб. выше значений пятницы. Евро подорожал почти на 2 руб., до 94,3 руб./€. Курс китайской валюты вырос на 19 коп., до отметки 11,9 руб./CNY. Слабость рубля вызвана уменьшением предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также растущим спросом на нее со стороны спекулянтов, импортеров и уходящих из страны иностранных компаний.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 85.00-90.00
ПСБ 83.50-84.50
Банк Зенит 84.50-86.00
«БКС Мир инвестиций» 84.00-88.00
Экспобанк 85.00-87.00
Консенсус-прогноз * 85.75

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
Банк Русский Стандарт
ПСБ
Экспобанк
«БКС Мир инвестиций»
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Закрепление курса доллара выше 85,5 руб. переводит верхнюю границу коридора к 89,6 руб.

Окончание налогового периода открывает путь к очередному витку ослабления рубля. Экспортеры не смогли существенно поддержать позиции российской валюты, что в очередной раз сигнализирует о слабости профицита текущего счета. Закрепление курса доллара выше 85,5 руб. переводит верхнюю границу коридора к 89,6 руб., именно в этом направлении рубль может двигаться в ближайшие пару недель. Пока же набор факторов традиционен: напряженные геополитические условия, умеренное снижение цен на нефть и отсутствие понимания того, насколько сильно просел объем валютной выручки экспортеров.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Доллар может получить поддержку от улучшившихся настроений на фоне статистики из США

К середине недели рубль показал повышенную волатильность, ослабнув до 86,5 руб./$ ввиду отсутствия явных факторов поддержки на фоне геополитики. Тем не менее на текущих уровнях рубль выглядит несколько перепроданным, и к концу недели возможна его незначительная коррекция в сторону укрепления до 85 руб./$. На курс будут влиять стоимость энергоресурсов, предложения валюты в рамках налогового периода, геополитика. При этом риском может выступить снижение китайской деловой активности, что ожидаемо ведет к снижению стоимости нефти. Некоторый оптимизм российскому рынку добавляют новости о заметном наращивании Россией доли импорта нефти в Индии. Доллар может получить поддержку от улучшившихся настроений на фоне статистики из США, которая превзошла ожидания инвесторов. В центре внимания — выступление главы ФРС, которому предшествовала достаточно жесткая риторика Пауэлла.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

В случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 руб

После событий минувших выходных доллар резко подорожал, однако по мере стабилизации ситуации фактически сразу вернулся к привычной отметке 85 руб. Помимо спекулятивных капиталов давление на позиции доллара оказала активизация Минфина и экспортеров на рынке. Впрочем, окончание налогового периода и слабая конъюнктура на нефтяном рынке отразились в среду на росте доллара к отметке 86 руб. Мы полагаем, что в случае сохранения давления на нефтяном рынке доллар продолжит рост вплоть до отметки 87 руб. Отметим, что этот процесс будет проходить на фоне стабильного спроса на валюту со стороны импортеров, а также населения.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Даже фактор налогового периода смог оказать только ограниченную поддержку национальной валюте

Рубль усилил темпы своего снижения на этой неделе на общем укреплении доллара на мировых рынках из-за ожиданий рецессии мировой экономики. Даже фактор налогового периода смог оказать только ограниченную поддержку национальной валюте. Тем не менее в ближайшее время можно ожидать вербальных интервенций российских властей о проинфляционном давлении, которое возникает от текущего ослабления российской валюты. На этом фоне стоит ожидать укрепления рубля с текущих отметок в 86,4 руб./$ до уровней в 85 руб./$ и ниже. Хотя, вероятно, заявления будут сделаны уже в начале следующей недели.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Локальная опора осталась позади

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 84−87 руб./$. Если в первой половине недели фактор налогового периода сдерживал рублевое ослабление, то теперь эта локальная опора осталась позади. Добавим к негативу для российской валюты ценовой спад в нефти и тревожный эмоциональный шлейф после выходных. Фундаментально курс рубля по-прежнему продолжает опираться на баланс между притоком со стороны экспортеров иностранной валюты и внутренним спросом на нее, в том числе со стороны импортеров. При этом на экспортную выручку оказывают комплексное давление установившиеся с апреля низкие уровни цен на нефть, санкционные ограничения, геополитический дисконт на отечественное сырье.

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