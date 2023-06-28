Сын президента Сербии остался без майки

Косовская полиция остановила сегодня для досмотра автомобиль, в котором находился сын президента Сербии Александра Вучича Данила — он направлялся в один из сербских монастырей в Косово. После стандартной проверки Вучича-младшего вынудили снять майку из-за провокационного, по мнению полиции, содержания нанесенных на нее надписей. Задержания или ареста сына сербского президента, о чем сообщили некоторые СМИ, не последовало. Александр Вучич объявил, что «его сын оказался храбрее премьера Косово Альбина Курти». С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич (слева) и его сын Данила Вучич

Фото: Личный архив президента Сербии Александра Вучича Президент Сербии Александр Вучич (слева) и его сын Данила Вучич

Фото: Личный архив президента Сербии Александра Вучича

О том, что полиция Косово остановила автомобиль со старшим сыном президента Сербии Данилой, первыми сообщили косовские СМИ. Данила Вучич направлялся в Грачаницу, в один из самых известных сербских монастырей в Косово по случаю большого православного праздника — Видовдана, который сербы отмечают 28 июня.

После стандартной проверки полицейские заставили господина Вучича-младшего снять майку — из-за провокационного, по мнению стражей порядка, содержания нанесенных на нее надписей. По завершении процедуры автомобиль с сыном сербского президента продолжил путь до монастыря. Задержания, а тем более ареста Данилы Вучича, о чем сообщили некоторые мировые СМИ, не последовало.

Чуть позже информацию о досмотре косовской полицией автомобиля Вучича-младшего подтвердил и сам президент Сербии. «Трижды останавливали и обыскивали автомобиль. Поздравляю Альбина Курти (косовский премьер.— “Ъ”) с храбрым поступком, хотя в общении со мной он не такой храбрый. Данила оказался храбрее Альбина Курти»,— заявил Александр Вучич и добавил с гордостью, что его сын «проехал через всю Приштину в майке с надписью “Сдаваться не собираемся”».

Инцидент с Данилой Вучичем-младшим совпал с организованным оппозиционными правыми партиями в Белграде митингом в поддержку косовских сербов.

Помимо выпадов в адрес руководства Косово и албанцев вообще, его участники потребовали отставки президента Александра Вучича, назвав его власть «предательской» из-за поддержки плана ЕС по нормализации отношений с Приштиной.