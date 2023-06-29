Правительству пришло СМС

Представители банковского сообщества обратились в ЦБ и правительство с просьбой ввести льготные тарифы на СМС для кредитных организаций, попавших под санкции. По их подсчетам, дополнительные расходы из-за того, что санкции сделали недоступными для многих их клиентов Push-уведомления, исчисляются десятками миллиардов рублей. В свою очередь, источники на телеком-рынке отмечают, что операторы сотовой связи тоже несут дополнительные издержки из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ассоциация банков России (АРБ) совместно с рядом крупных банков обратилась в правительство и ЦБ с просьбой ввести для банков, попавших под санкции, «льготную тарификацию для рассылки обязательных сервисных СМС клиентам или ввести фиксированную стоимость за общий объем» (c письмом ознакомился “Ъ”). В аппарате правительства подтвердили получение письма, но комментировать его не стали. В Банке России на запрос “Ъ” не ответили.

Банкиры отмечают, что по закону обязаны информировать клиентов о совершаемых операциях. При этом части клиентов подсанкционных банков из-за того, что их приложения были удалены из AppStore, недоступны Push-уведомления, которые для кредитной организации бесплатны. Таким клиентам приходится отправлять СМС, которые стоят от 0,7 руб. до 1,5 руб. Авторы письма отмечают, что «с 2022 года по настоящее время некоторые операторы сотовой связи повышали стоимость СМС четыре раза, при этом стоимость трансакционных СМС у ряда операторов увеличилась на 47%, иных видов СМС — на 84%». В итоге, по их подсчетам, дополнительные расходы банков составляют десятки миллиардов рублей.

Банкиры уже обращались с подобной просьбой к властям. В марте 2022 года они просили рассмотреть возможность ограничения на нормативно-правовом уровне стоимости СМС-сообщений на уровне 0,5–1 руб. Аргументировалась просьба санкционным давлением и ростом расходов на миллиарды рублей. Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, «в тот раз убедить ответственные ведомства пойти навстречу банкам не удалось, но с тех пор проблема не исчезла, а даже усугубилась, поэтому было решено обратиться повторно». Причем сейчас просят только за подсанкционные банки, среди которых все СЗКО, за исключением Райффайзенбанка и Юникредит-банка.

По словам экспертов, для небольших банков стоимость СМС может быть выше, указанной в письме АБР. Как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, если крупные банки имеют возможность покупать СМС-уведомления по оптовым ценам, а для небольших банков объем отправляемых СМС невелик, то для средних банков проблема является острой с учетом высокой доли этих расходов и сокращенных возможностей их минимизации. По словам коммерческого директора Safetech Дарьи Верестниковой, СМС обходятся банкам в зависимости от оператора и размера банка от 0,7 руб. до 4 руб. за сообщение, при этом даже у не очень большой кредитной организации ежедневное их количество исчисляется сотнями тысяч. По ее оценке, расходы на СМС небольшого розничного банка с клиентской базой в 200 тыс. человек могут превышать 80 млн руб. «Если это банк с корпоративными клиентами, то расходы могут быть и 800 млн руб. в год, так как юрлица проводят больше операций»,— указывает она.

При этом на рынке существуют альтернативные решения для подтверждения трансакций, в частности, мобильная цифровая подпись. «Это приложение для смартфона, она имеет преимущества решений на ассиметричной криптографии (закрытый ключ только у клиента, отображение документа на экране перед подписанием, нет кода, который можно было бы ввести на фишинговый сайт или сообщить мошеннику и т. д.) плюс удобство»,— отмечает госпожа Верестникова. Переход на мобильную подпись, по ее оценке, позволят сэкономить от 60 млн руб. ежегодно (если банк розничный) и сотни миллионов рублей в универсальном банке.

Впрочем, расходы небольшого банка в месяц составляют на рассылку СМС для одного клиента 35 руб., в то время как услуга СМС-оповещения долгое время стоила клиентам около 60 руб., а сейчас доходит до 100 руб. По мнению источника “Ъ” на телеком-рынке, банки зарабатывают на сервисах уведомлений для своих клиентов, взимая соответствующую плату. При этом операторы связи также несут дополнительные затраты на содержание и развитие инфраструктуры в «условиях ограничений поставок и роста стоимости оборудования, программного обеспечения и сопутствующих услуг», указывает собеседник “Ъ”.

Поэтому они не видят причин вводить ограничения на их тарифы. «Действующее законодательство оптимально регулирует деятельность и учитывает баланс интересов всех участников правоотношений»,— считают в Tele2. В «МегаФоне» сообщили, что предлагают клиентам рыночные тарифы на услуги информирования. В «Вымпелкоме» сообщили, что в 2023 году индексация тарифов на услуги СМС-рассылок не производилась.

Максим Буйлов, Юлия Пославская, Евгения Крючкова, Юлия Тишина, Вадим Красников