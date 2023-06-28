Досрочно покинувший должность главы Перми Алексей Демкин назначен вице-премьером регионального правительства. Он будет курировать работу краевого министерства территориального развития и взаимодействие с депутатами регионального парламента. Эксперты расходятся в оценке этого кадрового решения. Одни полагают, что объективных оснований для создания новой ставки вице-премьера в правительстве не было и должность появилась исключительно с целью трудоустройства экс-мэра Перми. Другие считают, что это решение повысит эффективность работы краевого кабмина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший глава Перми Алексей Демкин, перешедший в правительство Пермского края на пост вице-премьера, будет отвечать за работу краевого министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Кроме того, господин Демкин будет курировать текущее взаимодействие между правительством и депутатами законодательного собрания. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства.

Глава региона отметил, что «положительно оценивает» деятельность Алексея Демкина на посту главы Перми. Однако еще в начале июня на встрече с руководителями пермских СМИ господин Махонин критиковал работу пермской мэрии.

Ранее работу министерства территориального развития и министерства по делам Коми-округа курировал вице-премьер Александр Борисов. Сейчас в его подчинении остаются министерство территориальной безопасности, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, а также региональное агентство по делам юстиции и мировых судей и госинспекция по экологии и природопользованию. При этом первый вице-премьер Ольга Антипина остается представителем губернатора в заксобрании.

По словам Дмитрия Махонина, перераспределение полномочий позволит Александру Борисову сосредоточиться на вопросах общественной безопасности. «Времена сейчас непростые, и эти вопросы требуют более пристального внимания. Так что вам есть чем заняться»,— подчеркнул губернатор.

Бывший гендиректор одной из крупнейших строительных компаний региона АО «ПЗСП» Алексей Демкин возглавлял Пермь с 2020 года. Вчера, 27 июня, он покинул должность досрочно. Официально мэр Перми и губернатор Прикамья объясняли это решение приглашением господина Демкина в правительство Пермского края на пост вице-премьера. Однако источники «Ъ-Прикамье» ранее рассказывали о предполагаемом конфликте между господином Махониным и господином Демкиным. Сам Дмитрий Махонин существование конфликта с Алексеем Демкиным отрицал, но публично критиковал деятельность мэрии, а также внес на рассмотрение краевого парламента закон о передаче ряда полномочий городской администрации краевому правительству.

Источник, близкий к региональному правительству, полагает, что полномочия вице-премьеров были перераспределены, чтобы предложить Алексею Демкину подходящую должность взамен поста главы Перми. «Александр Борисов курировал работу шести ведомств. Это значительно больше, чем другие вице-премьеры. Вот и попросили поделиться»,— отмечает собеседник. По его словам, на качестве работы министерств территориального развития и по делам Коми-округа перераспределение, вероятно, не скажется: «Работа в этих структурах давно выстроена, команды компетентные. Вряд ли возникнут проблемы».

Политолог Сергей Ильин и политический консультант Людмила Ознобишина предполагают, что господин Борисов теперь может получить дополнительные полномочия по работе с Северодонецком (ЛНР). Администрация этого города ранее заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Пермского края. Источник, близкий к региональному правительству, считает такой вариант маловероятным: «По Северодонецку в своих направлениях работает каждое из министерств Пермского края. Общая координация — за администрацией губернатора. Не думаю, что эта схема изменится».

Людмила Ознобишина считает изменения в правительстве обоснованными: «Алексей Николаевич получил функционал политически содержательный и статусный. А изменение структуры правительства связано с сильным перегрузом целевого блока, подчиненного Александру Борисову». «Структура правительства была создана во времена до проведения спецоперации. А появившийся сейчас функционал по взаимодействию с новыми территориями — важная часть работы региональных властей. Она требует отдельного ведомства и особого внимания. Поэтому оправданна перегруппировка и выведение муниципалитетов в отдельный блок под нового вице-премьера. Для территориального развития фигура Алексея Демкина будет определенным усилением, приданием дополнительного статуса»,— добавляет эксперт.

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что Алексей Демкин получил назначение «не по профилю». «Учитывая его опыт, было бы логичнее видеть его в инфраструктурном, градостроительном блоке правительства. Вероятно, Алексей Николаевич надеялся на иное назначение. С другой стороны, риска и ответственности на новой должности у него тоже поменьше»,— поясняет он.

«Вероятно, нужно было организовать подходящую для экс-главы города должность: вроде и при регалиях, но без особого влияния, так как муниципальной политикой и назначением глав занимается администрация губернатора, распределением ресурсов по территориям — отдельные ведомства»,— отмечает господин Соколов. Он добавил, что господин Демкин уже второй (после Дмитрия Самойлова.— «Ъ-Прикамье») экс-глава краевой столицы, получивший должность вице-премьера после окончания карьеры. «Видимо, карьерная перспектива для главы Перми одна — вице-премьер»,— иронизирует эксперт.

Председатель совета муниципальных образований, глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов заявил «Ъ-Прикамье», что готов работать с Алексеем Демкиным: «Уже работал с ним как с главой. Думаю, сможем найти общий язык. Тем более что человек знаком с муниципальной службой».

Константин Кадочников