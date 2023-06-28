ЦБ: Тыва лидирует в выдаче микрозаймов населению

За первый квартал 2023 года больше всего микрозаймов в пересчете на 1 тыс. человек населения выдано в Республике Тыва, говорится в докладе Центробанка. (.pdf). На 2-м месте по выдаче микрозаймов — Москва и Санкт-Петербург, где работают мигранты из других регионов.

Выдача микрозаймов населению в 2022 году увеличилась в сравнении с показателями 2021 года почти во всех российских регионах. Кроме того, в большинстве регионов вырос уровень просрочки по микрозаймам.

Топ-10 регионов по объему выдачи микрозаймов за год также изменился. Из него выбыл прошлогодний лидер — Чукотский автономный округ, где выдачи микрозаймов на 1 тыс. человек снизились на 85%.

За первые три месяца нынешнего года портфель микрозаймов вырос до 381 млрд руб. (+4% квартал к кварталу и +11% год к году). Портфель займов физлицам увеличился до 307 млрд руб. (+6% квартал к кварталу и +10% год к году). Однако, несмотря на положительную динамику, годовые темпы роста портфеля остались на минимальных уровнях за последние годы.

Основной вклад в рост портфеля микрозаймов внесли краткосрочные и среднесрочные займы, которые, как правило, выдавались онлайн.

Анастасия Ларина