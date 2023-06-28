Бывшего акционера берут на крючок

Предприниматель Ильшат Шайхутдинов просит признать банкротом экс-владельца АО «Башкиррыбхоз» Айдара Усманова за долг 18,5 млн руб. По ходатайству истца арбитражный суд Башкирии в качестве обеспечительных мер наложил запрет на регистрационные действия в отношении акций «Башкиррыбхоза» и сделок по отчуждению права аренды на участок под рыбхозом «Турна-басу». Господин Усманов сообщил, что намерен обжаловать определение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд запретил продажу акций АО «Башкиррыбхоз» из-за долга бывшего акционера компании

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Суд запретил продажу акций АО «Башкиррыбхоз» из-за долга бывшего акционера компании

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Владелец группы компаний «Башкирские инновационные технологии», ООО «Инвестпроект», АО «Сибком» и ООО «Элком» Ильшат Шайхутдинов просит признать банкротом бывшего владельца АО «Башкиррыбхоз» Айдара Усманова, который задолжал ему 18,5 млн руб., не вернув эти деньги по договору займа от 2018 года. По ходатайству господина Шайхутдинова арбитражный суд Башкирии запретил республиканскому управлению Росреестра регистрировать любые сделки в отношении акций «Башкиррыбхоза» и арендованного у республики земельного участка площадью 445 га под рыбхозом «Турна-басу» в Уфимском районе.

В 2021 году Ленинский райсуд Уфы обязал Айдара Усманова выплатить задолженность Ильшату Шайхутдинову. В 2022 году после аналогичных решений апелляционной и кассационной инстанции было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебный пристав не нашел у должника имущества, достаточного для удовлетворения требований.

В материалах дела сообщается, что в 2018 году Айдар Усманов, когда заключал договор займа, был единственным акционером «Башкиррыбхоза», ему принадлежали 189,8 тыс. обыкновенных именных акций АО номинальной стоимостью около 19 млн руб. После проигрыша иска в райсуде господин Усманов продал акции Алексу Афлятунову за 11,9 млн руб.

АО «Башкиррыбхоз», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в 1993 году. До 2017 года рыбхоз был в госсобственности. Специализировался на производстве рыбы и рыбопосадочного материала, объединял семь промысловых участков, где выращивался карп, толстолобик и белый амур. В 2017 году предприниматель Айдар Усманов выкупил акции компании у Росимущества на торгах путем публичного предложения за 12,89 млн руб. В 2022 году убыток «Башкиррыбхоза» составил 621 тыс. руб. при выручке 4,2 млн руб.

С 2022 года «Башкиррыбхозом» руководит отец Айдара Усманова — Радиф Усманов. Поэтому, по мнению господина Шайхутдинова, должник «имеет непосредственную возможность контролировать деятельность» компании, а сделка по продаже акций «совершена лишь для вида с намерением воспрепятствовать обращению взыскания на данное имущество».

«Тем самым должник своими умышленными виновными действиями лишил конкурсного кредитора возможности получить удовлетворение требований путем обращения взыскания на имущество должника»,— говорится в заявлении господина Шайхутдинова.

Основной актив «Башкиррыбхоза» — право аренды участка на территории рыбхоза «Турна-басу». Обосновывая необходимость отчуждать право аренды, истец отметил, что уставная деятельность рыбхоза непосредственно связана с этим участком.

Суд согласился с его доводами, придя к выводу, что отчуждение акций и права аренды сделает невозможным расчеты с кредитором, а стоимость акций «Башкиррыбхоза» резко снизится в связи с выводом его основных активов.

Следующее заседание по делу назначено на 7 сентября.

Айдар Усманов сообщил „Ъ“, что намерен обжаловать обеспечительные меры.

«Вероятно, в случае введения в отношении должника процедуры банкротства договор купли-продажи акций будет оспариваться кредитором или арбитражным управляющим. Исходя из указанных в определении о принятии обеспечительных мер сведений, если должником не будут представлены опровергающие доводы кредитора доказательства, договор может быть признан недействительным, и акции будут возвращены в конкурсную массу должника»,— прокомментировала управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева.

Влада Шипилова