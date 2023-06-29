Кадры едут на смену

Спрос на вахтовых работников за год в Удмуртии вырос на 72%. Такие данные приводит Headhunter. Требуются и специалисты, для которых такой режим занятости нетипичен — врачи, программисты, официанты, отмечают эксперты сервиса. По их мнению, основная причина в том, что внутрирегиональных ресурсов уже недостаточно. Кадровые агентства Ижевска говорят, что самые востребованные профессии — сварщики, водители, электромонтажники и операторы станков. Основная сложность — найти квалифицированного сотрудника. При этом со спросом растут и зарплаты вахтовиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

По данным Headhunter, в Удмуртии за май-июнь спрос на вахтовых работников вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по Поволжью он вырос на 94%. Вакансии с вахтовым методом работы чаще всего открывают компании из отраслей строительства, металлургии, тяжелого машиностроения, автомобильного бизнеса, добычи нефти и газа и логистики.

Самые востребованные специалисты — машинисты, водители, разнорабочие, сварщики и инженеры-конструкторы или инженеры-проектировщики, отмечают специалисты сервиса.

В целом, зарплата вахтовиков увеличивается. В Удмуртии рыночный диапазон зарплат вахтовых сотрудников находится в пределах 91-155 тыс. руб. В ПФО самые высокие зарплаты предлагают для вахтовиков в Башкортостане — 103-160 тыс. руб., самые низкие в Марий Эл — 96-149 тыс. руб.

«На фоне острого дефицита кадров вахтовый метод занятости набирает популярность у работодателей, причем все чаще к нему прибегают компании, которые прежде не нанимали сотрудников в других регионах»,— прокомментировала главный эксперт Headhunter по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина. По ее словам, компании расширяют географию подбора персонала,а на вахту приглашают даже тех специалистов, для которых это нетипичный вариант занятости — например, врачей, программистов, официантов. Среди причин она указывает недостаточность трудовых ресурсов внутри регионов, избытка свободной рабочей силы сейчас нет ни в одном субъекте РФ. На количество работников влияет демография, релокация, проведенная частичная мобилизация и ряд других причин, а спрос у предприятий растет.

В компании по подбору персонала «Барс Пром» рассказали «Ъ-Удмуртия», что спрос на вахтовых работников по сравнению с прошлым годом заметно увеличился. Одна из причин — новые контракты, которые предлагает государство. «Всегда востребованы хорошие сварщики, водители и электромонтажники. Основная сложность — найти ответственных работников, не каждый подтверждает свою квалификацию на объекте. Вахтовые работники всегда требуются в регионах северного направления — Якутия, ЯНАО»,— поделились в «Барс Пром». Также в компании отмечают, что изменилась и зарплата. Это связано с тем, что опытных кадров мало, и работодатели вынуждены увеличивать размер оплаты труда, чтобы переманить сотрудника к себе. «Наиболее низкая зарплата (70-90 тыс. руб.) у подсобных работников. Далее идут бетонщики (90-98 тыс. руб.). Самая высокая зарплата (до 230 тыс. руб.) у высококвалифицированных сварщиков с аттестационным удостоверением»,— добавили в «Барс Пром».

Высококлассных специалистов найти не просто, говорят в компании по подбору персонала на промышленные производства «Проммаркет». С разнорабочими ситуация проще, но высокий процент отказа. «Наибольшим спросом пользуются сварщики. Самый ближайший для жителей Удмуртии "вахтовый край" — это Татарстан, в частности Набережные Челны. У нас в регионе тоже много промышленных предприятий, которым требуются специалисты производственной направленности. Из-за высокой конкуренции зарплаты вахтовиков продолжают расти, компании стремятся заполучить лучших специалистов и повышают ставки»,— рассказали в «Проммаркет».

Средняя зарплата вахтовика там составляет 90-95 тыс. руб., у токарей и наладчиков ЧПУ она порядка 150-160 тыс. руб.

Рост спроса на вахтовых работников наблюдается не первый год, отмечают в компании «Адара».

«Это связано с возросшими потребностями строительной отрасли и увеличением объемов работ, оттоком иностранной рабочей силы. Многие специалисты были призваны на СВО»,— прокомментировала руководитель отдела подбора персонала Диана Валиева.

Сотрудников набирают в основном в отдаленные регионы, где строятся крупные инфраструктурные объекты. «Для предприятий Удмуртии поиск мы не ведем, хотя потребность определено существует. Условия, которые предлагают местные работодатели, к сожалению, не конкурентны»,— добавила Диана Валиева.

Декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин считает, что кратное увеличение спроса на вахтовых работников является отражением дефицитного состояния рынка труда как в целом по стране, так и по регионам. «Следует отметить расширение областей поиска специалистов на вахту от традиционных добывающих и обрабатывающих отраслей промышленного сектора экономики до работников социальной сферы и индустрии услуг, что формирует новый тренд экстерриториальности кадровой работы внутри страны. Удмуртия, являясь одним из лидеров ПФО по объемам промышленного производства, также заинтересована в наращивании кадрового потенциала посредством привлечения квалифицированных вахтовиков как на предприятия ОПК, так и в гражданские отрасли экономики»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова

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