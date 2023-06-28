«Тинькофф» запустил сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay для телефонов на базе Android. К сервису можно привязать любую карту «Тинькофф» платежной системы «Мир», в том числе и кредитную. В компании отмечают, что функция оплаты с помощью Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение двух недель она станет доступна всем клиентам банка-пользователям Android. Технология оплаты Tinkoff Pay полностью безопасна и прошла сертификацию платежной системы «Мир».

Большинство акционеров «Русала» проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2022 года. Компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия в размере $302 млн. Ранее представитель «Русала» сообщал, что в текущих условиях долговая нагрузка компании относительно высока.

Офисные сотрудники «Яндекс.Маркета» теперь могут пройти стажировку в пунктах выдачи заказов, которыми владеют партнеры маркетплейса. Например, специалисты управления доставкой будут принимать поставки от курьеров и готовить заказы к выдаче, а менеджеры продукта проверят, насколько удобно работать в личном кабинете. В компании считают, что это поможет команде «Маркета» лучше понять работу сервиса и потребности партнеров.