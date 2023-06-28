«Яндекс Погода»: 29 июня в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +21°

В четверг, 29 июня, в Черноземье прогнозируется дождливая погода. Среднесуточная температура в регионах составит +17°…+21°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Прохладнее всего будет в Орловской и Тамбовской областях, где воздух в среднем прогреется до +17° и +18° соответственно. В обоих регионах ожидается небольшой дождь.

В Курской области прогнозируют ливень при температуре +19°, в Воронежской и Липецкой областях — небольшой дождь и +20°.

Теплее всего будет в Белгородской области, где столбик термометра поднимется до +21°. В этом регионе дождя не ожидается.

Алина Морозова

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