«Магнит» увеличит лимит выкупа акций у иностранных компаний в три раза

Компания «Магнит» увеличит лимит выкупа своих акций у иностранных предприятий с 10 до 30%. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Лимит установлен до 30,37 млн руб. Первоначальное предложение достигало 10,19 млн руб.

«Решение об увеличении размера тендерного предложения было принято в связи с интересом со стороны акционеров, значительно превышающим первоначальные ожидания компании, а также в связи с большим количеством поступающих в компанию обращений от акционеров на увеличение объема тендерного предложения в целях наиболее полной реализации их пакетов»,— говорится в сообщении.

Остальные условия тендерного предложения, в том числе сроки, останутся неизменными. Объявление о завершении тендерного предложения назначено на 10 августа текущего года.

Анастасия Донскова

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