Известному воронежскому музыканту вынесли приговор за массовое хищение баянов

Суд в Москве вынес приговор известному воронежскому 32-летнему баянисту Льву Лаврову. Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за мошенническое хищение (ч. 2, 3 4 ст. 159 УК РФ) баянов, сообщили в прокуратуре столицы.

В основу уголовного дела легло похищение инструментов, в том числе редких экземпляров. Их музыкант получил от 18 потерпевших под предлогом ремонта или аренды.

Лев Лавров окончил Воронежский колледж имени Ростроповичей в 2010 году, Российскую академию музыки имени Гнесиных — в 2015-м. Он выступал с оркестром народных инструментов России имени Осипова и множеством дирижеров. Кроме того, Лавров завоевал титул двукратного чемпиона на международном конкурсе «Кубок мира» в номинациях, посвященных сольному и ансамблевому исполнению музыки. Основал трио баянистов Lion trio, которое стало первым трио-победителем «Кубка мира» в категории «Камерные ансамбли».

Алина Морозова

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