В отношении и. о. главы Межгорья возбуждено уголовное дело из-за присвоения 1,3 млн рублей

После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении врио главы администрации ЗАТО Межгорье Вячеслава Калугина по факту присвоения 1,3 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службах республиканских прокуратуры и СКР.

Прокуратура установила, что чиновник с апреля по сентябрь 2021 года инициировал издание распоряжений в сфере оплаты своего труда, которые незаконно подписал и передал в бухгалтерию. Так, ему были необоснованно начислены и выплачены премии и иные стимулирующие выплаты на сумму более 1,3 млн руб.

«При этом полномочиями по принятию решения о назначении подобных выплат был наделен только председатель совета муниципалитета»,— отметили в пресс-службе.

В настоящее время по месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Венера Хисамова

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