С компании, связанной со свердловским депутатом Агароном Варданяном, взыскивают 2 млн рублей

Индивидуальный предприниматель Евгения Нагибина подала в Свердловский арбитражный суд иск на 2 млн руб. к ДСК «Строймеханизация», связанной с депутатом регионального парламента Агароном Варданяном. Как пояснил «Ъ-Урал» юридический представитель компании «Зеромакс» Владимир Казанцев, долг возник перед компанией «Зеромакс» за несвоевременную выплату стоимости восьми подъемников. Позже госпожа Нагибина выкупила этот долг и сейчас пытается его взыскать. Судебное заседание по делу назначено на 11 июля.

В 2017 году ООО «ДСК «Строймеханизация» взяло в аренду у ООО «Зеромакс» восемь фасадных подъемников SLR-630. Поручителем по сделке выступил Агарон Варданян, который тогда занимал должность коммерческого директора компании-арендатора. После того, как «Строймеханизация» отказалась возвращать оборудование и деньги, «Зеромакс» обратился в суд.

Как следует из материалов суда, в процессе представители «Строймеханизации» утверждали, что все подъемники давно возвращены. Господин Варданян в подтверждение представил соответствующие акты. Однако истец заявил о том, что доказательства сфальсифицированы. Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что печать и подпись в документах являются поддельными. В марте 2021 года со «Строймеханизации» взыскали около 9,1 млн руб. Ответчик безуспешно пытался обжаловать решение суда, дошел до Верховного Суда РФ, который оставил в силе решения нижестоящих судов. Когда решение вступило в законную силу, ответчик выплатил средства.

«Сейчас идут новые суды, потому что “Строймеханизация” заплатили не сразу. Они долго не хотели платить, писали на нас жалобы, просили, чтобы приставы приостановили этот процесс. В результате набежала аренда за более поздние периоды. Право требования арендной платы было продано»,— уточнил господин Казанцев.

Господин Варданян от комментариев отказался. «Я уж и не помню ничего. Память у меня плохая»,— сказал он.

Анастасия Таначева

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