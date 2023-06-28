В Севастополе начали проверку сообщений об автомобиле, припаркованном на ДОТе времен войны

В Севастополе проверят сведения, распространившиеся в соцсетях, о мужчине, припарковавшем автомобиль на ДОТе времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю Фото: пресс-служба УМВД России по Севастополю

Проверку проведет следственный отдел по Балаклавскому району.

«В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, истребованы материалы УМВД России по Севастополю и дана оценка действиям водителя, выразившего своими действиями явное неуважение к символам воинской славы России, памяти защитников Отечества»,— говорится в сообщении.

По данным УМВД города, злоумышленником оказался местный житель. Поступок мужчины вызвал общественный резонанс среди жителей города. Местонахождения правонарушителя было установлено правоохранителями в кратчайшие сроки. Мужчина принес публичные извинения за свой поступок.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram