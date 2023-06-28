Воронежского полицейского заподозрили в совершении смертельного ДТП и оставлении места аварии

Сотрудник одного из подразделений воронежского главка МВД может оказаться виновным в совершении ДТП со смертельным исходом под Воронежем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. В аварии погибла 33-летняя местная жительница.

ДТП произошло днем 27 июня на 1-м километре обхода Воронежа в Семилукском районе. Полицейский (его имя не называется) управлял «ВАЗ-2110», находясь в отпуске. Предварительно установлено, что при выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу 33-летней женщине на Lada Granta и допустил столкновение. Granta отбросило на встречную полосу, где она врезалась в ехавший во встречном направлении грузовик Mercedes-Benz Actros и опрокинулась в кювет.

Женщина скончалась на месте аварии, водитель «ВАЗ-2110» скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск и задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Его расследованием займется региональное управление Следственного комитета.

Алина Морозова

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